“La Giunta regionale ha approvato oggi una delibera importante che va nella direzione di coinvolgere i medici di medicina generale nel monitoraggio delle persone nelle loro case, sia quelle che stanno bene, sia quelle che hanno piccoli sintomi”. Lo ha detto nel corso di una comunicazione alla stampa il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “I medici di medicina generale faranno un monitoraggio costante di tutte le persone che hanno dei disturbi o che magari sono asintomatiche ma positive. Quindi su coloro che non devono andare in ospedale, ma devono essere controllati” ha spiegato Fontana.

Nella riunione della Giunta regionale lombarda è stata approvata una delibera che “prevede l’isolamento dei positivi in varie strutture, come gli ospedali militari che abbiamo allestito o gli alberghi. Di uno abbiamo già la conferma, ma se sarà il caso, andremo a reperirli e sequestrarli. Comunque concorderemo ogni scelta con l’Associazione degli Albergatori, ma cerchiamo di fare accordi con tutte le strutture che si metteranno a disposizione”. Lo ha detto questo pomeriggio nel corso di una comunicazione alla stampa il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Negli alberghi – ha specificato Fontana – andranno le persone che si trovano nelle proprie abitazioni e che non possono rimanere in isolamento correttamente all’interno del proprio domicilio”.

(ITALPRESS).