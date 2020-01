ROMA (ITALPRESS) – Esce il 30 gennaio in circa 500 copie con Medusa Film, Odio L’Estate, il 13esimo film del trio Aldo Giovanni e Giacomo diretti da Massimo Venier. Un film corale questa volta che racconta di tre famiglie diversissime che prenotano casualmente la stessa villetta per l’estate e sono costrette a convivere e condividere. Accanto al trio comico formatosi nel 1991, tre protagoniste femminili: Maria Di Biase, Lucia Mascino e Carlotta Natoli.

Aldo, Giovanni e Giacomo interpretano tre personaggi che non si conoscono tra di loro, hanno vite estremamente differenti e soprattutto non hanno alcuna intenzione di passare insieme le ferie. Peccato che un disguido costringa loro e le rispettive famiglie a ritrovarsi uniti dal caso all’interno della stessa casetta in affitto in una località costiera del Meridione.

