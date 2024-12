ROMA (ITALPRESS) – Marco Odermatt ha vinto il gigante dell’Alta Badia, valevole per la coppa del mondo maschile di sci alpino. Lo svizzero, che aveva chiuso la prima manche in terza posizione, ha preceduto sul podio il francese Leo Anguenot a 85 cenetesimi. Terzo Il novergese Alexander Steen Olsen a 88 centesimi dal vincitore. Solo quarto lo svizzero Filip Zubcic che aveva chiuso in testa la prima parte di gara. Il migliore azzurro è Alex Vinatzer (+1″94), ottavo e autore di un’ottima seconda manche (era 24°). Tredicesimo Luca De Aliprandini (+ 2″22).

– Foto: Ipa Agency –

