GENOVA (ITALPRESS) – Arriverà a Genova tra domenica e lunedì la nave Ocean Viking, unità da soccorso della Sos Mediterranèè che giovedì ha salvato 272 migranti al largo della Libia. Questa mattina si è svolto un tavolo tecnico in prefettura per definire i dettagli dello sbarco. L’attracco è previsto a ponte Doria, all’interno del bacino portuale destinato a traghetti e crociere, dove saranno allestite postazioni sanitarie e di polizia. I migranti verranno poi trasferiti in bus a diverse strutture d’accoglienza. Secondo le ultime informazioni fornite dalla Ong, la Ocean Viking si trova a 650 miglia da Genova e per l’arrivo sono stimati tre giorni di navigazione. Da monitorare anche le condizioni del mare, date in netto peggioramento nei prossimi giorni. L’ultima volta che il porto di Genova era stato utilizzato per lo sbarco di migranti soccorsi nel Mediterraneo era stata nel 2019, quando il pattugliatore della Marina militare Cicala Fulgosi attraccò a Calata Bettolo con 100 persone a bordo.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).