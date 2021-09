ROMA (ITALPRESS) – Blitz delle forze dell’ordine per liberare alcuni alloggi Ater, occupati irregolarmente, in una delle 4 Torri di Tor Bella Monaca, al civico 50 di via Santa Rita da Cascia. All’operazione partecipano circa 150 uomini, del VI Distretto Casilino Nuovo, del Reparto Mobile della Polizia di Stato, dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e della Polizia locale di Roma Capitale, sotto il coordinamento della Prefettura di Roma.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per l’operazione di sgombero di alcune abitazioni occupate abusivamente a Tor Bella Monaca a Roma da importanti esponenti di organizzazioni criminali. “Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità – sottolinea la titolare del Viminale – che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari”.

“Un grazie al Prefetto di Roma, alle forze dell’ordine e ad Ater per l’intervento di ripristino della legalità a Tor Bella Monaca contro i clan – commenta su Facebook, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Questa mattina all’alba 150 donne e uomini, servitori dello Stato, hanno dato il via a una operazione importantissima di contrasto alla mafia. Ora lavoriamo per ridare queste abitazioni a chi ne ha diritto”.

(ITALPRESS).