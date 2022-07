CATANZARO (ITALPRESS) – “Finalmente la Calabria in prima pagina sulla stampa nazionale! Quest’anno festeggiamo – nel migliore dei modi – i cinquant’anni dal sensazionale ritrovamento dei ‘Bronzi di Riacè. Tantissimi eventi ed incontri per far conoscere sempre di più la storia delle due incantevoli statue”. LO scrive su facebook il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

“Altra bella notizia. Richard Gere sarà a Catanzaro, ospite del Magna Graecia film festival, il 5 agosto!

Come anticipato su ‘Il Venerdì di Repubblicà, non vede l’ora di arrivare in Calabria, e noi non vediamo l’ora di accoglierlo e fargli conoscere tutto l’incanto che la nostra regione offre”.

– foto: ufficio stampa Regione Calabria

(ITALPRESS).