CATANZARO (ITALPRESS) – “Quarto nella classifica stilata da ‘Il Sole 24 Orè dei governatori più amati d’Italia, migliorando rispetto allo scorso anno. Voglio ringraziare i calabresi per la fiducia e per il sostegno. Questi attestati di stima rappresentano un incoraggiamento ulteriore ad andare avanti, con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione dell’ultimo anno e mezzo. Consapevoli che la Calabria è una terra complessa e che c’è ancora una montagna di problemi da scalare per dimostrare a tutti quanto straordinaria sia la nostra Regione”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post su Facebook.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]