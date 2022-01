Occhiuto “Calabria resta in giallo grazie all’aumento dei posti letto”

"Quando mi sono insediato ho trovato 966 posti letto per pazienti Covid in area medica, li abbiamo portati a 1.084. Ho trovato 174 posti in terapia intensiva per i pazienti Covid, li abbiamo portati a 202. Questo aumento dei posti ci ha consentito di restare nei parametri della zona gialla". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video su Facebook. sat/red