CATANZARO (ITALPRESS) – “Non cerco alibi, mi assumo tutte le responsabilità. Ma andiamo in zona gialla perchè abbiamo una rete ospedaliera fatiscente”.

LO ha detto il presidente della Giunta regionale della Calabria,

Roberto Occhiuto, a margine della cerimonia tenutasi presso la

Corte dei Conti per il Giudizio di parificazione del Rendiconto

generale della Regione Calabria.

“In questi giorni stiamo lavorando all’aumento dei posti letto di terapia intensiva. Mancano anestesisti e rianimatori, finchè non ci sarà data la possibilità di assumere avremo difficoltà. Sta andando molto bene la campagna vaccinale, ho ricevuto i target da Figliuolo che ho subito assegnato alle aziende sanitarie. Finora sono state effettuate oltre 120mila dosi nei primi nove giorni di dicembre, un risultato straordinario. Anche nei comuni, dove le percentuali erano basse, i sindaci stanno chiamando dimostrandosi disponibili ad aprire nuovi hub vaccinali. Abbiamo 750 farmacie, ma allo stato solo 100 stanno vaccinando. Ho incontrato anche i medici di medicina generale, pediatri e farmacie, perchè la vaccinazione sarà ancora più intensa quando queste strutture capillari daranno il loro contributo. Si tratta di presidi di assistenza territoriale che dovranno restare anche dopo, a carico del sistema sanitario regionale, per abbattere le liste d’attesa”.

(ITALPRESS).