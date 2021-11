Occhiuto a Bruxelles “Risorse Ue occasione per il Sud e la Calabria””

"L'Europa ci sta mettendo a disposizione straordinarie risorse. Per spenderle serve una macchina amministrativa efficiente e il mio primo obiettivo di governo è questo per non far perdere alla Calabria una straordinaria occasione". Così il presidente della regione Calabria in missione a Bruxelles. alp/pc/red