Obesità e microbiota, a Milano il congresso Obesity Day

MILANO (ITALPRESS) - Milano ha ospitato l'Obesity Day Summit su obesità e microbiota, un congresso organizzato dall'Ordine dei Biologi della Lombardia, con il contributo non condizionante di Bromatech. Durante le due giornate si sono trattati temi come i rischi dell’obesità in età infantile, la connessione con le patologie cardiovascolari, la relazione tra alimentazione e salute e i disturbi del comportamento alimentare. xh7/mgg/mrv