ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è disponibile in digitale “Up In The Sky (Monnow Valley Version)”, versione inedita del brano degli Oasis mixato da Noel Gallagher che anticipa l’uscita il 30 agosto di “Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)”, l’edizione limitata contenente brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme agli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia.

Da oggi è anche online il videoclip del brano “Up In The Sky (Monnow Valley Version)”.

Con il suo testo pungente e i contagiosi e limpidi riff, “Up In The Sky” è stata spesso interpretata come una presa di mira nei confronti di chi si mette sul piedistallo o di chi fa grandi mosse politiche. Come si evince da “Up In The Sky (Monnow Valley Version)”, all’epoca queste registrazioni erano ritenute eccessivamente tecniche e abbastanza raffinate, a spese della vera essenza della band.

Il mixaggio di Noel Gallagher offre una visione del conflitto che la band viveva all’epoca. Le registrazioni furono infine abbandonate e la band si trasferì nei Sawmills Studios in Cornovaglia per registrare nuovamente l’album. Alla fine, con l’aggiunta di Owen Morris per completare i mix definitivi, prese forma “Definitely Maybe”.

Archiviate fino ad oggi e recentemente mixate da Noel Gallagher, le registrazioni effettuate presso lo studio Monnow Valley e gli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios (tra cui “Columbia (Sawmills Outtake)”, pubblicata di recente) fanno chiarezza sul processo che ha portato alla realizzazione di “Definitely Maybe”.

