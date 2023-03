ROMA (ITALPRESS) – “Continuano in Europa le pressioni per imporre il Nutriscore. Ma noi faremo valere ancora le ragioni della politica e del buon senso: le etichette devono tener conto della qualità e della quantità di ciò che si mangia e beve. Nessuno pensi di colpire il Made in Italy a sproposito”. Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega).

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).