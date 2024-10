ROMA (ITALPRESS) – Lazza piazza oggi una nuova bandierina nel percorso di Locura: dopo aver ottenuto il Disco di Platino nella prima settimana di rilevazione FIMI (primo album del 2024 a raggiungere questo traguardo in così poco tempo), l’album -pubblicato il 20 settembre per Island Records- conquista oggi il doppio disco di platino, portando il palmarès di Lazza a quota 106 Platini e 47 Ori, e oltre 4.2 miliardi di stream totali in carriera. L’ennesima dimostrazione della potenza di fuoco di un album che, dopo essersi piazzato alla seconda posizione della Spotify Top Albums Debut Global (dietro solo a Future) e attestato ufficialmente come l’album più venduto di sempre in Italia nella prima settimana da quando esiste lo streaming (e al quinto posto in assoluto considerando anche l’era pre-streaming), nel giro di un mese ha già collezionato oltre 450MLN di stream complessivi e superato quota 20 milioni di views su YouTube.

In attesa di nuovi traguardi, non resta che attendere gennaio per vivere nei palasport pure serate di “locura” con la nuova avventura live di Lazza, il Locura Tour 2025 prodotto da Vivo Concerti, che a tre mesi dalla partenza ha già registrato l’en plein di sold out nelle sue 11 date.

