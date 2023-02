Il SuperEnalotto conquista il primato mondiale con un jackpot dal valore di 371,1 milioni per l’estrazione di oggi, dopo la vincita del Powerball, realizzata la scorsa settimana nello stato di Washington. Si tratta di un jackpot che lascia tutto il mondo con il fiato sospeso perché i premi delle più importanti lotterie mondiali, infatti, risultano avere valori di molto inferiori. In particolare, negli Usa il Mega Millions vale 84 milioni di dollari e il US Powerball 57 milioni. Si insegue la sestina vincente del SuperEnalotto dal 22 maggio del 2021, quando furono assegnati 156,2 milioni a Montappone (FM).Da allora, estrazione dopo estrazione, il Jackpot SuperEnalotto ha raggiunto e superato il suo record assoluto di 209,1 milioni, vinti a Lodi il 13 agosto 2019. È stato questo, infatti, il jackpot più alto assegnato a oggi nella storia del SuperEnalotto, lunga 25 anni.

(ITALPRESS).

-foto Sisal-

