Nuovo Lexus RX Hybrid: caratteristiche e modelli

Non ci sono molti crossover ibridi di lusso che hanno avuto un successo pari a quello del Lexus RX con decenni e decenni di dominio ininterrotto nelle vendite. Anche se in apparenza il nuovo Lexus RX Hybrid ha ancora molto in comune con la sua versione precedente e anche se vengono mantenute forme e caratteristiche di base, tuttavia lo stile è più pulito e raffinato e, se il comfort è ancora la parola d’ordine per quanto riguarda l’interno, sono svariati i cambiamenti significativi nella qualità dei materiali, nella tecnologia e nelle dotazioni di sicurezza complessive. Vediamoli nel dettaglio.

Lexus RX Hybrid: design di esterni ed interni

Con colori brillanti e interni eleganti, l’estetica del nuovo Lexus RX Hybrid è, al tempo stesso, tradizionale e innovativa. La parte anteriore a punta è il cambiamento più grande, la lamiera extra sopra la parte superiore aiuta a ridurre le dimensioni della griglia, mentre ulteriori dettagli sul paraurti anteriore conferiscono al Lexus RX un aspetto più atletico.

Una barra luminosa fiancheggia la parte posteriore con la nuova scritta LEXUS allungata sul cofano del bagagliaio e la parte inferiore del paraurti presenta un design ondulato più sinuoso che fonde metallo lucido e plastica in un unico insieme. Inoltre, la verniciatura di serie Nori Green Pearl è particolarmente esclusiva e ricercata.

Per quanto riguarda gli interni, un design della console più pulito con un cambio più piccolo e niente più trackpad rendono l’abitacolo più spazioso e la maggior parte dei vecchi pulsanti vengono sostituiti da un touchscreen più grande e con meno manopole. Pelle, alluminio attorno alle prese d’aria e al volante e una trama di consistenza simile alla pelle scamosciata sui pannelli delle porte completano la panoramica degli interni di uno dei più esclusivi crossover ibridi sul mercato.

Lexus RX Hybrid: comfort eccezionale

Lexus RX è il massimo in termini di comfort di guida. Le ruote particolarmente grandi da 21 pollici come parte dell’allestimento Luxury permettono di non avvertire né i dossi né la pavimentazione ruvida mentre in autostrada la guida è totalmente fluida.

Oltretutto, i sedili in pelle si adattano al guidatore e ai passeggeri come un elegante guanto di seta e offrono un’eccellente regolazione del sostegno, del riscaldamento, del raffreddamento e del supporto lombare: insomma davvero il massimo.

Tecnologia e connettività del nuovo Lexus RX Hybrid

Con un display centrale touchscreen da 14 pollici, un display del quadro strumenti da 7 pollici e la connettività wireless Apple CarPlay o Android Auto, il nuovo Lexus RX è il massimo anche in termini di tecnologia e connettività.

Il nuovo crossover ibrido vanta un’interfaccia software più aggiornata, un design del display fresco, moderno e intuitivo e, in alcuni allestimenti superiori, anche il sistema di navigazione, un display head-up e l’impianto stereo Mark Levinson.

Interessanti i comandi al volante: pur sembrando dei comandi tradizionali, posizionando il dito sopra uno di essi, senza premere nulla, viene proiettata un’immagine sull’HUD che dice esattamente dove si trova il proprio dito. In questo modo è più facile vedere cosa si clicca senza guardare il volante e senza distrarsi dalla guida.

Performance del nuovo Lexus RX Hybrid

Motore ibrido a quattro cilindri da 2,5 litri, potenza da 246 cavalli e trasmissione eCVT sono le caratteristiche principali della performance di Lexus RX. Il propulsore ibrido a quattro cilindri da 2,5 litri offre appena la potenza sufficiente per consentire alla RX di accelerare in ogni momento e, sebbene il veicolo non sia mai stato un crossover sportivo, la sua nuova architettura GA-K offre una migliore rigidità torsionale e la sterzata è notevolmente più rapida.

Lexus RX Hybrid offre insomma comfort e serenità alla guida, anche grazie ad una perfetta gestione della potenza del motore a benzina da 2,5 litri e di quello elettrico, con una potenza che raggiunge i 250 CV (184 kW) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi. Da non dimenticare, ovviamente l’efficienza eccezionale, con emissioni di CO2 di 143 g/km e un consumo di carburante di 6,3 l/100 km. Infine, grazie al sistema di ricarica mentre si è alla guida, mentre si frena o mentre si decelera, da non sottovalutare è anche la sua eccezionale autonomia.

Sicurezza di serie del Lexus RX Hybrid

Per finire, ogni Lexus RX viene fornito di serie con il Lexus Safety System 3.0. Ciò include sistemi di sicurezza come la frenata di emergenza automatica, il cruise control adattivo, il monitoraggio della strada, il mantenimento e il centraggio della corsia e persino un sistema di monitoraggio delle collisioni in grado di rilevare se si sta per svoltare in zone trafficate.