ROMA (ITALPRESS) – Arrivato presso la rete di vendita Dacia poco prima di metà marzo Nuovo Jogger, con una lunghezza di 4,55 metri e un passo generoso di 2,90 metri, offre la migliore abitabilità del mercato. L’altezza della seduta dei sedili (+ 55 mm di differenza tra la prima e la seconda fila e + 25 mm tra la seconda e la terza) incrementa ulteriormente il comfort. Nella seconda e terza fila, si riscontra lo stesso livello di comfort dei sedili anteriori e c’è ampio spazio per i piedi e le ginocchia. Dacia Jogger offre la migliore accessibilità alla terza fila grazie al meccanismo di ribaltamento dei sedili della seconda. L’altezza a filo padiglione di 855 mm e il raggio alle ginocchia (127 mm) della terza fila si classificano tra i migliori dei veicoli a 7 posti del mercato, permettendo di accogliere due adulti confortevolmente. Grazie alle sue 3 file di sedili, Dacia Jogger può accogliere fino a 7 adulti. Oggi un cliente su due ha scelto la versione 7 posti e 8 clienti su 10 la motorizzazione ECO-G. Progettato con la filosofia di un “coltellino svizzero”, questo veicolo propone più di 52 possibili configurazioni. Lo spazio posteriore consiste in una panchetta da tre posti ripiegabile 2/3-1/3 a livello di schienale e seduta (seconda fila) e, nella versione a 7 posti, due sedili singoli ripiegabili ed amovibili (terza fila). Dacia Jogger propone una massima capacità di carico pari a 2.094 litri. Nella versione a 5 posti, il volume del bagagliaio è di 708 dm3 VDA (con schienale alto). Nella versione a 7 posti, il volume è di 160 dm3 VDA con i sedili della terza fila ripiegati. Grazie all’altezza di carico (661 mm) ed alla lunghezza del pianale del bagagliaio (oltre 1.100 mm nella versione a 5 posti), le famiglie possono trasportare orizzontalmente anche un passeggino e una bicicletta da bambino senza doverli smontare. E’ possibile, inoltre, trasportare tutta l’attrezzatura da escursionismo, gli strumenti per il fai da te o gli animali da compagnia semplicemente rimuovendo i sedili della terza fila. La capacità di traino è di 625 kg nella versione non frenata e fino a 1.200 kg nella versione frenata. Per facilitare il posizionamento del carico e rendere sicuro il trasporto, il bagagliaio è dotato di tenditori elastici e quattro anelli di ancoraggio. Può anche avere fino a 3 prese da 12 V, di cui una nel bagagliaio. In corrispondenza della seconda fila, sui sedili laterali, sono disponili anche due ganci Isofix per la sicurezza dei bambini. I due occupanti della terza fila dispongono ognuno di un sedile singolo con bracciolo ed ampio finestrino posteriore per una migliore visibilità esterna. Per la prima e la seconda fila è prevista una plafoniera dedicata.

(ITALPRESS).

