VENEZIA (ITALPRESS) – “Abbiamo dato avvio a un progetto importante, destinato ai piccoli pazienti e pensato per accogliere nel migliore modo possibile anche i familiari che vivono un momento particolarmente complesso. Questi spazi, seppure in un ospedale, sono improntati all’accoglienza, alla creatività, al benessere di tutti coloro che devono frequentarli. Voglio ringraziare chi ha garantito un importante sostegno economico verso i piccoli pazienti oncologici. OTB vuol dire ‘Only the Bravè, solo i coraggiosi, come dimostra questa continua sensibilità verso il nostro territorio da parte di Renzo Rosso e Arianna Alessi, che ringrazio per la loro sensibilità e attenzione per la nostra comunità”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervenendo all’inaugurazione del nuovo Day Hospital oncoemetalogico pediatrico dell’ospedale San Bassiano alla presenza dei vertici dell’ULSS 7 Pedemontana e dei sindaci del territorio; insieme a loro Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispettivamente presidente e vicepresidente di OTB Foundation, che ha finanziato l’intero progetto del valore di oltre 170 mila euro.

“Abbiamo voluto realizzare la Rete Oncologica del Veneto ROV, nel 2014, per assicurare a tutti i cittadini, anche quelli che vivono in centri periferici, di poter contare su un sistema sanitario che si prendesse cura di loro, estendendo l’applicazione di protocolli specifici, come quelli utilizzati negli ospedali universitari. Questo nuovo reparto di oncomematologia pediatrica va proprio in questa direzione: accanto ai grandi centri di riferimento di Padova e Verona (ospedali hub) si affianca una rete territoriale di prossimità (ospedali spoke), per consentire ai piccoli pazienti di essere più vicini a casa nel momento delle cure. Su 300 bambini ricoverati, i pazienti con queste patologie sono circa 25-30. In questo caso inoltre si conferma il forte connubio tra pubblico e privato. La fondazione ha sposato il progetto proposto dal primario di pediatria dell’ospedale San Bassiano, Davide Meneghesso, rafforzando il reparto di pediatria e dando la possibilità ai genitori di poter curare e stare vicini ai loro figli nei momenti difficili che le malattie oncologiche impongono di affrontare”.

– Foto: Ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).