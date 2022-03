KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Da stasera scatterà il coprifuoco a Kiev. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco della capitale, Vitali Klitschko.

Il coprifuoco sarà attivo da stasera alle 20, ora locale, e resterà in vigore fino alle 7 di mercoledì 23 marzo. Klitschko ha spiegato che “non funzioneranno negozi, farmacie, distributori di benzina” e si potrà circolare in città soltanto con “permessi speciali”.

Un messaggio sul canale Telegram della città di Kiev, poi, ha chiesto ai residenti di “lasciare le case solo per recarsi nei rifugi”, avvisando che “i civili in strada durante il coprifuoco senza un permesso speciale saranno considerati membri di gruppi nemici di sabotaggio e ricognizione”.

(ITALPRESS).

