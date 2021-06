ROMA (ITALPRESS) – L’Ateneo di “Tor Vergata” rinnova l’organo di amministrazione con una particolare attenzione al gender diversity, la componente femminile nell’ambito del nuovo Consiglio di Amministrazione è pari infatti al 50%. L’Università, al fine di promuovere la pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici, come disposto dall’art.51 della Costituzione, ha scelto quattro donne come consigliere del nuovo CdA: tre interne all’Ateneo, la professoressa Maria Cristina Cataudella, Management e Diritto, la professoressa Daniela Felisini, Storia, patrimonio culturale, formazione e società, la professoressa Annalisa D’Angelo, Fisica, e una esterna, la dottoressa Maria Susanna Caramelli, Direttrice Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, già responsabile della S.C. Neuroscienze e del centro Encefalopatie animali. Il Cda, insediatosi lo scorso 25 maggio e presieduto dal rettore Orazio Schillaci, è composto da otto membri, cinque interni e tre esterni, più due rappresentanti degli studenti.

Questa la composizione del CdA Ateneo “Tor Vergata”. Rettore, Orazio Schillaci. Maria Cristina Cataudella, Management e Diritto; Daniela Felisini, Storia, patrimonio culturale, formazione e società; Roberto Fiori, Giurisprudenza; Giovanni Schiavon, Ingegneria civile e ingegneria informatica; Annalisa D’Angelo, Fisica. Massimo Simonini, Amministratore delegato e Direttore generale di Anas, il Generale Giovanni Nistri, già comandante generale dell’Arma dei carabinieri, la dottoressa Maria Susanna Caramelli, Direttrice Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, già responsabile della S.C. Neuroscienze e del centro Encefalopatie animali. Sara Papasidero e Fabrizio Cortese (in scadenza) sono i rappresentanti degli studenti del nuovo CdA.

(ITALPRESS).