ROMA (ITALPRESS) – Oggi nel Lazio su 6.198 tamponi molecolari e 55.987 tamponi antigenici per un totale di 62.185 tamponi, si registrano 13.386 nuovi casi positivi (+8.949), sono 11 i decessi (+4), 884 i ricoverati (+3), 63 le terapie intensive (+1) e +4.430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5%. I casi a Roma città sono a quota 6.347. Sono i dati resi noti dall’assessore regionale alla Sanità in Lazio, Alessio D’Amato. La quarta dose di vaccino agli over 60 è da oggi disponibile dai medici di medicina generale e a partire dalle ore 24 di mercoledì 13 si potrà prenotare sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità. La somministrazione della 4 dose per over 60 potrà esser fatta anche in oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –