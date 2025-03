Nuovo attacco degli Houthi a Israele, due missili su Tel Aviv

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il gruppo ribelle Houthi dello Yemen ha annunciato di aver attaccato la città israeliana di Tel Aviv con il lancio di missili balistici. La notizia del lancio di razzi dallo Yemen è stata confermata dall’IDF che afferma di aver intercettato con successo 2 missili Houthi dallo Yemen. “Due missili balistici lanciati contro Israele dagli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen sono stati intercettati con successo dalle difese aeree”, afferma l’esercito israeliano. L’IDF afferma che i missili sono stati abbattuti prima di attraversare i confini del paese. Non ci sono segnalazioni immediate di feriti o danni nell’attacco. Le sirene hanno risuonato in tutto il centro di Israele, a Gerusalemme e in numerose città circostanti, così come in diversi insediamenti della Cisgiordania. Si tratta di almeno il settimo attacco Houthi contro Israele dal 18 marzo, quando l’IDF ha ripreso la sua offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Il portavoce dei ribelli Houthi dello Yemen, Yahya Saree, è tornato a minacciare Israele. In un discorso diffuso per rivendicare la responsabilità dei due missili balistici lanciati verso Israele, Saree afferma che “questo è solo l’inizio” dei loro attacchi contro Israele. Gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità del lancio di due missili balistici verso Israele in precedenza, sostenendo che uno aveva come obiettivo l’aeroporto Ben Gurion e un altro un “obiettivo militare” a Tel Aviv. Inoltre, gli Houthi affermano di aver attaccato la portaerei americana USS Truman con razzi e droni.

