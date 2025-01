ROMA (ITALPRESS) – La storica band dei Rockets, in concerto

al Teatro Cartiere Carrara di Firenze per i 50 anni di carriera.

Indimenticabile la loro versione di “On the Road Again”. E poi “Galactica”, “Future Woman”, “Space Rock”, “Electric Delight”… Successi che hanno scandito la quasi cinquantennale carriera dei Rockets, formidabile formazione francese che torna oggi con un nuovo album e un tour che ferma martedì 4 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

I biglietti (posti numerati da 25 a 46 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Uscito lo scorso autunno, il nuovo album dei Rockets s’intitola “The Final Frontier” e propone 10 nuove canzoni nella versione vinile, con l’aggiunta di altre due track inedite nelle versioni CD e digitale. Un viaggio musicale interstellare che rappresenta un ritorno al sound e ai testi spaziali che hanno reso i Rockets famosi in tutto il mondo, dove avanguardia musicale e sperimentazione si fondono nell’inconfondibile impronta musicale sempre attuale della band, che ha ispirato sonorità di gruppi come Daft Punk e Depeche Mode.

Dopo la release del disco, i Rockets atterrano sui palchi dello Stivale con un nuovo spettacolare tour teatrale, uno show futuristico dalle atmosfere intergalattiche, tra effetti speciali e fasci di luce laser. Un live che promette di essere, come tutti i concerti del gruppo dello storico leader Fabrice Quagliotti, unico e indimenticabile.

– Foto: ufficio stampa Rochets –

