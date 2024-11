Nuovi attacchi russi sull’Ucraina occidentale

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Per tutta la sera e la notte i terroristi hanno attaccato le nostre città e comunità. Missili, droni e missili antiaerei contro Odessa. In questo momento si contano più di 20 vittime a Kharkiv, tra cui un neonato. Gli edifici residenziali e le infrastrutture sono stati danneggiati. Le operazioni di emergenza e salvataggio continuano a Zaporizhzhia. Durante la notte, i nostri soldati hanno distrutto quattro missili antiaerei e circa 60 droni d’attacco che la Russia aveva utilizzato contro l’Ucraina". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram. ads/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)