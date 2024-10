ROMA (ITALPRESS) – “Le nuove isole ambientali, con le pedonalizzazioni e le altre tipologie di interventi previste dal Piano approvato in Giunta pochi giorni fa rispondono ad un’idea di città più vivibile, più sicura, più a dimensione uomo e sicuramente anche più rispettosa delle persone fragili. Le romane e i romani hanno bisogno di tornare ad essere comunità. Lo avevamo detto e lo stiamo facendo. Perchè questo succeda servono spazi di condivisione, luoghi rigenerati dove muoversi in sicurezza e ambienti che migliorino la qualità della vita. Con questo provvedimento puntiamo a ridurre le macchine, sviluppare ciclabilità e pedonabilità, incrementare gli spazi comuni e migliorare l’aria che respiriamo”. Così in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

