ROMA (ITALPRESS) – La nuova Toyota GR Yaris beneficia di miglioramenti tecnici, progettuali e costruttivi che promettono di offrire un’esperienza di guida ancora migliore.

La combinazione di potenza, equilibrio e controllo accurato della Gr Yaris Rally Hybrid è stata trasferita direttamente dal Mondiale Rally, eccellenza assoluta del motorsport, alla nuova GR Yaris, un’auto realmente ‘nata dal WRC’.

Gli ingegneri di Toyota Gazoo Racing hanno collaborato con i professionisti delle corse e dei rally, in uno spirito di costante miglioramento, per arricchire il carattere di base della GR Yaris come auto ‘a misura di pilotà, che si concentra sull’esperienza speciale che si prova dal momento in cui ci si mette al volante e si accende il motore.

La check-list delle modifiche è ampia e giustifica la descrizione di ‘nuova GR Yaris’. Gli elementi chiave includono l’evoluzione del motore turbo a tre cilindri, leader a livello mondiale, per fornire ancora più potenza e coppia e l’introduzione di un nuovissimo cambio automatico diretto Gazoo Racing a otto rapporti, progettato per cambiate veloci come nelle competizioni.

Il telaio della GR Yaris è stato ulteriormente rinforzato e nell’abitacolo sono stati riprogettati il layout del cockpit e la posizione di guida, per una sensazione di auto sportiva più autentica, sia nella guida su strada che nelle competizioni motoristiche. Anche le sospensioni sono state riviste, per ottenere un maggiore controllo dell’handling e prestazioni elevate in tutte le condizioni, con molle riviste e un gruppo ammortizzatore anteriore rinforzato.

La gamma si conferma semplice con un unico allestimento, ‘Circuit’, che include un pacchetto di accorgimenti per il raffreddamento del motore. La vettura viene equipaggiata con un radiatore aggiuntivo, un intercooler spray e una presa d’aria modificata.

Al momento del lancio, il motore turbo della GR Yaris aveva la particolarità di essere l’unità di produzione a tre cilindri più potente al mondo. Ora offre ancora di più: la potenza è stata aumentata di 19 CV e il guidatore può contare su 30 Nm di coppia in più, con valori massimi che passano da 261 CV e 360 Nm a 280 CV e 390 Nm.

Contemporaneamente all’aumento della potenza del motore, sono state adottate misure per garantirne la durata. Ancora una volta, la pista e i rally sono stati il terreno di prova, con il motore testato fino al punto di rottura nel Japan Rally Championship e nella serie Japanese Endurance Race. I miglioramenti includono una distribuzione rinforzata, un nuovo materiale per le valvole di scarico e un aumento della pressione di iniezione del carburante D-4ST. Sono stati montati nuovi pistoni leggeri con fasce più resistenti all’usura ed è stato aggiunto un nuovo sensore della pressione di aspirazione.

Le specifiche per l’Europa includono un pacchetto di raffreddamento di serie, che comprende un sub-radiatore aggiuntivo in grado di prolungare il tempo in cui il veicolo può essere guidato a “tutto gas”, modifiche alla presa d’aria e un intercooler dotato di un ugello per spruzzare acqua.

Il sound sportivo del motore è una parte fondamentale dell’esperienza di guida della GR. Nella GR Yaris l’effetto è amplificato da un accurato controllo del suono attraverso l’amplificatore dell’impianto audio per migliorare la qualità delle note del motore. Il controllo attivo del rumore utilizza un microfono per rilevare il sound generato dalla rotazione del motore; la cancellazione del rumore viene calcolata dal computer ed emessa attraverso gli altoparlanti dell’auto.

L’introduzione di un nuovissimo cambio automatico Direct Gazoo Racing a otto rapporti è uno dei cambiamenti più significativi tra le novità della nuova Yaris GR, offerto in opzione rispetto al conosciuto cambio manuale a sei rapporti. Nel progettare la nuova unità, Toyota si è concentrata sul raggiungimento della massima velocità di scalata possibile. L’utilizzo del cambio automatico consente inoltre al guidatore di concentrarsi maggiormente sullo sterzo e sull’uso dei pedali.

L’aumento del numero di marce da sei a otto consente alla trasmissione di avere rapporti più ravvicinati. Inoltre, beneficia di un nuovo sistema di controllo della coppia e di un solenoide lineare compatto e ad alta risposta. L’utilizzo di materiali altamente resistenti al calore nella zona della frizione e la messa a punto del software di controllo hanno permesso di ottenere velocità di cambiata da record.

E’ disponibile una nuova funzione di selezione della modalità di guida per adattare l’auto sia alla guida sportiva che all’uso quotidiano, con le modalità Sport, Normal ed Eco che consentono di impostare in modo diverso il servosterzo elettrico, il funzionamento del climatizzatore, la risposta dell’acceleratore e il display di guida.

Sono state apportate modifiche al sistema di frizione del cambio manuale sportivo a sei rapporti, con l’aggiunta di un nuovo volano a doppia massa che ha consentito di aumentare la coppia massima da 360 a 390m. Le caratteristiche della frizione sono state messe a punto per ottenere prestazioni più sportive nelle partenze rapide e nella guida in gara.

L’aderenza e la trazione ottimali si ottengono con il sistema di trazione integrale permanente a controllo elettronico GR-FOUR. La distribuzione della coppia tra l’asse anteriore e quello posteriore è regolata da un giunto ad alta risposta, mentre due differenziali a slittamento limitato Torsen gestiscono la ripartizione tra le ruote dello stesso asse, per un controllo naturale e diretto della vettura.

La scocca leggera della GR Yaris è stata resa ancora più rigida con un aumento del 13% circa dei punti di saldatura e l’applicazione di circa il 24% in più di adesivi strutturali. Di conseguenza, la risposta all’imbardata, il feedback dello sterzo e la sensazione di aderenza dell’auto sono stati rivisti, migliorando quello che era già un telaio rigido e altamente gratificante.

L’impianto frenante vanta dischi anteriori ventilati da 356 mm con pinze in alluminio leggero a quattro pistoncini e dischi posteriori ventilati da 297 mm con pinze in alluminio a due pistoncini. Le pinze sono verniciate in rosso e decorate con il logo GR.

La nuova GR Yaris è dotata di cerchi in lega da 18 pollici con design a più razze, calzati con pneumatici Michelin Pilot 4S ad alte prestazioni, progettati per una maggiore aderenza, stabilità e controllo di guida ad alta velocità. I cerchi in lega forgiati BBS da 18 pollici sono disponibili come optional.

All’interno della GR Yaris sono state apportate modifiche significative per conferire all’abitacolo un’atmosfera autenticamente sportiva, con un design fedele ai principi ‘driver first’ che definiscono la vettura.

Il team GR ha preso spunto dai suggerimenti dei piloti per riposizionare i comandi e offrire al conducente un accesso più rapido e intuitivo. Anche i piloti hanno contribuito direttamente alle modifiche.

I comandi che spesso devono essere utilizzati nella guida sportiva, come il getto dell’intercooler, il VSC-OFF e le luci di emergenza, sono stati spostati più vicino al guidatore, in modo da poter essere raggiunti rapidamente e facilmente quando si utilizzano cinture da corsa. Sul lato passeggero, il cassetto del cruscotto è stato ingrandito per consentire l’installazione di indicatori supplementari o di un monitor per il copilota.

Le modifiche apportate agli esterni della GR Yaris non sono semplici ritocchi estetici. Ancora una volta, il feedback dei piloti professionisti, dei master driver e l’esperienza acquisita nel vivo degli sport motoristici sono stati parte integrante degli aggiornamenti.

Il pacchetto essenziale rimane lo stesso: la GR Yaris è una vettura a tre porte a sè stante: solo i fari, l’antenna e gli specchietti retrovisori sono stati ripresi dalla versione standard. Ogni elemento è stato rivisto per ottenere una deportanza, un’aerodinamica e un’aderenza ottimali.

