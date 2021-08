Nuova tecnica ottica HD per studio del cervello

Una tra le maggiori sfide della scienza è costituita dallo studio del cervello. Un passo avanti in questo campo strategico della ricerca è costituito da una nuova tecnica ottica che permette un'indagine macroscopica ad alta risoluzione, recentemente presentata in una pubblicazione su Nature Methods guidata dall'Università di Firenze, dal Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (Lens) e dall'Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche. sat/mrv/red