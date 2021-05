Nuova tecnica diagnostica per l’Alzheimer precoce

Il Dipartimento di Fisica Medica e Ingegneria dell’Istituto Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con la Huazhong University of Science and Technology di Wuhan, in Cina, e con l’Università di Roma Tor Vergata ha realizzato un nuovo metodo che permette di diagnosticare l’Alzheimer. sat/gtr