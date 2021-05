Nuova tac e ortopantomografo al Policlinico di Palermo

Due nuove apparecchiature radiologiche che coniugano tecnologia e accuratezza diagnostica sono state installate presso la struttura complessa di Diagnostica per Immagini del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo. Un grande passo in avanti per il processo di crescita del Policlinico universitario. mra/vbo/gtr