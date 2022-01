TORINO (ITALPRESS) – Il Festival di Sanremo conferma Suzuki come Auto Ufficiale della sua 72a edizione, che si terrà dall’1 al 5 febbraio prossimi al Teatro Ariston. La kermesse sanremese, sarà uno degli eventi più seguiti della stagione televisiva, e sarà cornice ideale per il brand Suzuki e per la sua gamma 100% ibrida, capitanata dalla nuova S-Cross Hybrid, che farà il suo debutto al grande pubblico proprio durante il Festival.

Attraverso questa partnership con il Festival di Sanremo, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, Suzuki rinsalda il suo legame con la grande musica italiana e internazionale, con la quale si sente in perfetta sintonia. L’estro degli artisti che si esibiscono sul palco dell’Ariston ricorda infatti la creatività dei designer e degli ingegneri Suzuki che, ponendo il cliente e le sue esigenze al centro di ogni studio, progettano e sviluppano auto all’avanguardia e di carattere, capaci di emozionare chi le guida chilometro dopo chilometro. E mai come nel caso di nuova S-Cross Hybrid il legame con l’arte e il gusto italiano è più azzeccato: il design di nuova S-Cross Hybrid nasce infatti in Italia, nel Centro stile Suzuki di Torino, uno dei 4 centri stile Suzuki nel mondo, unico in Europa.

(ITALPRESS).

