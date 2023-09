ROMA (ITALPRESS) – Pirelli, per il prossimo round del Campionato Mondiale FIM Superbike che si disputerà nel fine settimana presso il circuito spagnolo di MotorLand Aragon, metterà a disposizione dei piloti della classe regina una nuova specifica anteriore in mescola morbida, la C0927, mai utilizzata prima d’ora. Questa soluzione, fa sapere Pirelli in una nota, rappresenta un’evoluzione della specifica B1148, ovvero la prima “morbida” in assoluto sviluppata da Pirelli per l’asse anteriore, rispetto alla quale, a parità di carcassa, presenta una nuova mescola che dovrebbe assicurare un livello di grip ancora più elevato. Nella classe Supersport prosegue invece la comparazione tra le tre mescole anteriori medie, con l’ultima nata, la specifica B1333, che è chiamata a dimostrare le sue prestazioni dopo un buon debutto a Magny-Cours. “Dal punto di vista dello sviluppo, nella classe Superbike in questa stagione i nostri sforzi si sono concentrati soprattutto sulla posteriore extra soft, la SCQ, e sulla nuovissima anteriore morbida, la SC0, che di fatto ha rappresentato una novità assoluta – ha detto Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – Fino a quest’anno, infatti, Pirelli non aveva mai sviluppato un pneumatico in mescola SC0 per l’anteriore ma, con lo sviluppo portato avanti sul posteriore nella direzione di soluzioni più morbide e la conseguente introduzione in gamma di mescole come SCX e SCQ, è emersa presto la necessità di lavorare ad una alternativa più morbida anche per l’anteriore che potesse offrire un maggiore livello di grip così da bilanciare quello fornito dal posteriore. La prima specifica che abbiamo sviluppato, la B1148, ha dato buoni risultati ma non ci ha soddisfatto pienamente quindi abbiamo deciso di sviluppare una nuova mescola, la C0927, che dovrebbe assicurare un livello di grip ancora migliore. La proveremo sicuramente ad Aragon e poi anche a Portimao e a fine anno decideremo se farla diventare una soluzione di gamma o se proseguire lo sviluppo anche nella prossima stagione”.

