Nuova Renault Captur un concentrato di design, comfort e tecnologia

ROMA (ITALPRESS) - La nuova Captur è un concentrato di design, comfort e tecnologia, ma soprattutto secondo Renault è un'auto che si adatta a ogni genere di cliente. Un veicolo compatto ma anche spazioso, con i suoi 4,2 metri di lunghezza; 1,5 di altezza e 1,7 di larghezza. Il bagagliaio raggiunge i 616 litri con la panchetta posteriore portata avanti. La lunghezza di carico arriva a 1,57 m con i sedili posteriori ripiegati. Il motore E Tech Full-Hybrid ha una potenza di 145 cv grazie ai due propulsori elettrici: un e-motor da 36 kW ed un motorino di avviamento ad alta tensione da 18 kW, accoppiati al motore benzina 4 cilindri da 1600 cc e 69 kW e a una batteria da 1,2 kWh. L'avviamento è sempre in modalità elettrica e consente di circolare in città in modalità full electric fino all’80%. tvi/gtr