MILANO (ITALPRESS) – L’entusiasmo per il tipico divertimento di guida Mini non conosce limiti. La versatile, potente e spaziosa Countryman S All4 garantisce un divertimento di guida tipico del marchio su qualsiasi terreno. Il nuovo e più grande modello Mini combina le opzioni flessibili di un crossover con la trazione integrale intelligente. Nuova Mini Countryman offre uno spazio interno notevolmente maggiore. Grazie allo schienale del sedile posteriore, che può essere separato in un rapporto di 40:20:40, il bagagliaio offre opzioni di stoccaggio variabili. Ha un volume compreso tra 450 e 1.450 litri e può trasportare facilmente oggetti ingombranti quando il sedile posteriore è abbattuto.

Le innovative funzioni di assistenza, tra cui la guida parzialmente automatizzata di livello 2 e l’ampia offerta digitale, supportano il conducente e i passeggeri in modo nuovo. Un motore mild hybrid da 48V aumenta l’efficienza del motore bicilindrico da 2,0 litri.

Grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamica ottimizzato di 0,26, che rappresenta un nuovo record nel suo segmento di veicoli, il consumo di carburante è stato notevolmente ridotto nella nuova Mini Countryman S All4. “Con il suo potente motore a benzina a 4 cilindri e il suo design sportivo, nuova Mini Countryman S ALL4 stabilisce nuovi standard nel suo segmento”, afferma Stefanie Wurst, Head of Mini.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia