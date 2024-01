MILANO (ITALPRESS) – Con una carreggiata leggermente più larga e un passo più lungo, la nuova Mini Cooper SE convince per il suo notevole dinamismo in ogni stagione – il divertimento di guida è garantito anche su neve e ghiaccio. Lo sviluppo spontaneo della potenza del motore elettrico da 160 kW/218 CV viene trasferito direttamente e con precisione alla tecnologia del telaio di alta qualità. Il consueto comportamento diretto dello sterzo garantisce agilità, mentre il sistema frenante integrato assicura la massima sicurezza anche su strade bagnate e scivolose.

Nelle salite o nelle discese ghiacciate, l’Active Slip Regulation ottimizza la trazione e porta sulla strada fino a 330 Nm di coppia massima in modo controllato. La batteria ad alto voltaggio con una capacità di 54,2 kWh e un’autonomia fino a 402 chilometri nel ciclo di prova WLTP è installata nel pianale della vettura e contribuisce a una distribuzione equilibrata del peso. Ciò significa che la Mini Cooper SE ha un baricentro basso e, in combinazione con le sue sospensioni e le sue proprietà di smorzamento, si muove in modo particolarmente fluido sulla strada. “La Mini Cooper SE elettrizza il go-kart feeling tipico del marchio e sottolinea l’eccezionale posizione di Mini nell’ambiente competitivo. Grazie al concetto di propulsione completamente elettrica, la nuova Mini combina il massimo dell’emozione con un ingombro Minimo e si presenta come un simbolo forte per il futuro del marchio”, afferma Stefanie Wurst, Head of Mini.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Mini –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]