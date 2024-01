ROMA (ITALPRESS) – La nuova EQT offre alle famiglie, alle persone attive nel tempo libero e agli appassionati di campeggio un ingresso interessante nel mondo completamente elettrico del marchio con la Stella. I prezzi partono da circa 50.200 euro per l’EQT con motore elettrico da 90 kW e lunghezza standard.

La piccola vettura elettrica viene lanciata come cinque posti. E’ lunga 4498 millimetri, larga 1859 millimetri e alta 1819 millimetri9. La panca dei sedili posteriori può essere abbattuta singolarmente o completamente in un rapporto di 1/3 a 2/3. L’EQT è dotata di serie di un portellone posteriore ad ampia apertura. Come opzione è disponibile il portellone posteriore in due pezzi. Entrambe le porte possono essere bloccate in una posizione di 90 gradi e ruotate lateralmente fino a 180 gradi.

E’ disponibile un motore elettrico con una potenza di picco di 90 kW (122 CV), una coppia massima di 245 Newton metri e un’autonomia fino a 282km (WLTP). La batteria agli ioni di litio è collocata nel sottoscocca davanti all’asse posteriore, in una posizione protetta dagli urti, e ha una capacità utile di 45 kWh. Al lavoro, a casa o presso le stazioni di ricarica pubbliche, l’EQT può essere comodamente caricata a 22 kW con corrente alternata (AC) utilizzando il caricatore di bordo. La ricarica è ancora più rapida nelle stazioni di ricarica rapida a corrente continua (DC), a seconda del SoC (State of Charge) e della temperatura della batteria ad alta tensione. L’EQT è dotata di un caricatore a corrente continua da 80 kW; il tempo di ricarica sarà quindi di 38 minuti dal 10 all’80%. Le spalle muscolose e i passaruota vistosi sottolineano le aspirazioni premium dell’EQT. Con la griglia del radiatore Black Panel, comprensiva di stella centrale e di feritoie di raffreddamento dal design dinamico, la vettura elettrica si integra perfettamente nella famiglia Mercedes-EQ. Gli specchietti retrovisori esterni sono verniciati in nero di serie. Come è tipico del marchio, l’interno dei fari anteriori piatti presenta un design di alta qualità, dettagliato e preciso. E questo vale anche per il modello base con fari alogeni, luci diurne a LED e indicatori di direzione a LED. Il design sensuale e chiaro continua negli interni dell’EQT. Il supporto curvo del cruscotto è modellato sul profilo di un’ala. L’orientamento orizzontale continuo dell’abitacolo allunga l’interno e garantisce un generoso senso di spazio. Il quadro strumenti è organicamente incorporato nell’ala. Comprende il quadro strumenti con display a colori da 5,5 pollici, il display MBUX da 7 pollici e le bocchette dell’aria a sinistra e al centro in stile turbina. Tutte le visualizzazioni e le impostazioni relative alla guida elettrica sono accessibili tramite un riquadro EQ nel menu principale del sistema di infotainment. Con l’introduzione di una nuova logica di offerta, per i clienti sarà ancora più facile e veloce acquistare la loro nuova vettura con la Stella. A seconda delle preferenze e delle esigenze regionali, potranno scegliere tra pacchetti di equipaggiamento preconfigurati che raggruppano opzioni funzionali spesso ordinate in combinazione. Tra le dotazioni di serie figurano il climatizzatore, il volante multifunzione con pulsanti Touch Control, il freno di stazionamento elettrico, gli alzacristalli elettrici, il sensore di luce e pioggia, l’illuminazione interna con tecnologia LED, il climatizzatore automatico bi-zona Thermotronic con controllo della climatizzazione pre-ingresso e il sistema Keyless-start. La vettura elettrica ha molto da offrire anche in termini di sistemi di ritenuta: è dotata di un airbag centrale che può essere attivato tra il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore in caso di grave impatto laterale. In totale sono presenti sette airbag di serie. Oltre ai sistemi ABS ed ESP obbligatori per legge, l’EQT è dotata di serie del sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz. Questo sistema offre funzioni aggiuntive rispetto a quelle del sistema eCall, obbligatorio per legge. Ad esempio, la comunicazione non avviene nella lingua nazionale del luogo in cui ci si trova, ma nella lingua impostata dal conducente nel sistema di infotainment.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz –

