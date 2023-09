ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz CLE Coupè che porta avanti la tradizione dei coupè della Stella in chiave ancora più sportiva e tecnologica, con un deciso upgrade anche in termini di comfort e abitabilità, è ordinabile in Italia con prezzi a partire da 62.443 euro per la CLE 220 d Coupè in versione Advanced. La gamma italiana si presenta al lancio con sei line di allestimento (Advanced, Amg Line Advanced, Advanced Plus, Amg Line Advanced Plus, Amg Line Premium e Amg Line Premium Plus) e tre motorizzazioni, tutte mild hybrid, un diesel e due benzina. Il diesel è un 220 d con una potenza combinata di 220 CV e consumi estremamente contenuti, di 4.7 litri per 100 km. Le due motorizzazioni benzina (200 e 300 4Matic), offrono una potenza di sistema rispettivamente di 227 e 281 cavalli.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).