Presentata la nuova Kuga, la Ford più elettrificata di sempre: il primo modello a offrire 3 declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid. Nuova Kuga ha linee filanti, disegnate per conferirle un aspetto dinamico, caratterizzato da un approccio dimensionale premium che offre maggiore abitabilità e comfort per gli occupanti. Sarà disponibile nell’elegante declinazione Titanium, nella sportiva ST-Line e nell’esclusiva Vignale, e offrirà una gamma di propulsori ibridi, garantendo la migliore efficienza nei consumi nel segmento di appartenenza, con un valore medio della gamma ridotto fino al 28% rispetto al modello precedente. La gamma completa comprende le versioni Kuga Plug-In Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid (Mild-Hybrid) e Kuga Hybrid, oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti.

Offre maggiore comfort e innovative funzioni di assistenza alla guida, mantenendo i clienti sempre più connessi. Le nuove funzioni della FordPass App, in abbinamento con il modem integrato FordPass Connect, rendono l’esperienza di possesso dei clienti di Kuga Plug-In Hybrid ancora più personalizzata. Altre tecnologie disponibili sono la ricarica wireless e il sistema di infotainment SYNC 3, supportato da un touch-screen centrale da 8 pollici. Il sistema B&O riproduce un’esperienza audio di alta qualità e il nuovo quadro strumenti a colori da 12.3’’, fornisce maggiori informazioni ed è più intuitivo e facile da leggere. Le nuove tecnologie Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centering aiutano i conducenti a gestire il traffico in situazioni di stop-start e in autostrada con maggiore sicurezza, mentre il Predictive Curve Light e il Sign-based Light illuminano meglio la strada nell’oscurità. L’Head-up display favorisce la concentrazione dei conducenti a mantenere gli occhi sulla strada e l’Active Park Assist Upgrade consente manovre di parcheggio completamente automatizzate, con la semplice pressione di un pulsante.

All’interno, il massimo spazio per le gambe e la miglior capacità del bagagliaio nel segmento di appartenenza, si ottengono facendo scorrere facilmente la seconda fila di sedili, in avanti o indietro fino a 150 mm. Kuga è il SUV più venduto di Ford in Europa e il terzo veicolo dell’Ovale Blu, dopo Fiesta e Focus. Nel 2019 sono state acquistate 161.400 Kuga (+5% rispetto al 2018), contribuendo a un aumento delle vendite di SUV Ford di oltre il 6% nello scorso anno. “Nuova Kuga è il nostro miglior esempio dello Human Centric Design. Sviluppata in stretta collaborazione con i clienti SUV per offrire uno stile distintivo, ha una scelta di propulsori senza precedenti, un comfort premium e tecnologie avanzate che rendono la vita più facile per chi la guida”, ha affermato Stuart Rawley, President, Ford of Europe.

