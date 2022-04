ROMA (ITALPRESS) – Kia ha riprogettato completamente Niro per rispondere in maniera più puntuale alle aspettative degli automobilisti, sempre più sensibili al rispetto e alla tutela dell’ambiente. L’offerta di nuova Niro prevede esclusivamente propulsori a basse e a zero emissioni di tre tipologie: ibrido elettrico (HEV), ibrido plug-in (PHEV) ed elettrico a batteria (BEV). Nuova Niro misura 4.420 mm di lunghezza, 1.825 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza. Il nuovo progetto si basa sulla piattaforma “K” di terza generazione che ha consentito di ottenere un passo di 2.720 mm e, di conseguenza, nuove proporzioni che premiano il comfort, lo spazio interno e una capacità di carico ai vertici della categoria. Le prerogative di grande sostenibilità di nuova Niro sono rese evidenti dall’utilizzo di materiali ecologici dall’effetto premium e dalla configurazione dell’abitacolo, studiata accuratamente per aumentare lo spazio a disposizione degli occupanti e dei loro bagagli. I principali comandi posti sul cruscotto sono stati progettati con un ingombro minimo e un design utile a garantire una facilità d’uso immediata e intuitiva, ma soprattutto priva di distrazioni pericolose. Il sistema head-up display (HUD) migliora il comfort proiettando sul parabrezza i dati relativi al viaggio con l’aggiunta di una suite di ulteriori nuovi sistemi per una sicurezza che non ha uguali. La seconda generazione di Niro offre un ventaglio completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) DriveWise di Kia, fondamentali per evitare situazioni di rischio sulla strada. Il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) avverte e ferma il veicolo in caso di pericolo di collisioni con altri utenti della strada o pedoni; la funzione di svolta e attraversamento svincoli eleva ulteriormente la sicurezza negli incroci, arrivando a fermare il veicolo; durante la svolta a sinistra il veicolo riconosce l’arrivo di un altro veicolo dalla direzione opposta. Sono solo due dei tanti sistemi di sicurezza inclusi nella tecnologia DriveWise di Kia.

Il cambio è stato ottimizzato per una maggiore efficienza, anche con la rimozione dell’ingranaggio della retromarcia, che ha consentito di risparmiare 2,3 kg di peso. La retromarcia avviene esclusivamente ad opera del motore elettrico, eliminando così le emissioni allo scarico durante le manovre.

L’unità a quattro cilindri sviluppa una potenza massima combinata di 141 CV calcolata con il motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 32 kW dell’HEV. Un motore elettrico più potente da 62 kW per la versione PHEV sviluppa una potenza massima combinata di 183 CV ed è in grado di offrire un’autonomia elettrica fino a 59 km (nel ciclo WLTP, con ruote da 18 pollici), ideale per la gran parte dei tragitti pendolari, affrontati quotidianamente dalla maggior parte degli automobilisti. Un altro importantissimo valore aggiunto per una sostenibilità ambientale superiore, caratteristica di nuova Niro, è rappresentato dal sistema di guida intelligente Green Zone, disponibile sulle versioni HEV e PHEV, che inserisce in modo automatico la guida in modalità full electric, individuando la posizione del veicolo attraverso il sistema di navigazione. La variante BEV di nuova Niro completa l’offerta ecologica e con 463 km di autonomia (WLTP) a trazione 100% elettrica con prestazioni brillanti, grazie ai 150 kW di potenza disponibile tra 6.000-14.600 giri/min e una coppia di 255 Nm. La velocità massima di questo modello elettrico è di 167 km/h e lo scatto da 0-100 km/h avviene in 7,8 secondi.

Niro EV utilizza una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh che richiede solo 43 minuti per ricaricarsi dal 10-80% con un caricabatterie rapido. Molta cura è stata riposta nella progettazione degli interni tanto che ogni particolare è stato attentamente ideato per offrire un ambiente dal design piacevole, rilassante e funzionale per tutti i passeggeri.

L’avanzata tecnologia di riconoscimento vocale permette agli occupanti di comandare i sistemi più frequentemente utilizzati come la temperatura e le impostazioni audio e con il nuovo sistema Multi-Command i passeggeri possono controllare più funzioni con un solo comando. Sono stati inoltre apportati miglioramenti alle sospensioni e allo sterzo per una guida più piacevole e reattiva. L’offerta di sistemi di assistenza alla guida intelligenti DriveWise di Kia (ADAS) garantisce che Nuova Niro fornisca i sistemi più avanzati per la massima tranquillità nell’utilizzo di questo crossover.

(ITALPRESS).

