Presentata a Forte dei Marmi la nuova Fiat 500 “La Prima by Bocelli”, un’edizione speciale della citycar elettrica dotata della tecnologia “Virtual Venues” di Jbl con un impianto audio premium da 320 Watt di potenza totale (Jbl Premium Audio mastered by Bocelli). Ad aprire l’evento “The music has changed” allo stabilimento Alpemare, Olivier Francois, Fiat & Abarth Chief Executive Officer and Global Chief Marketing Officer di Stellantis: “Ora non è più solo un progetto di ingegneria, ma è un sogno – ha detto -. Il suono cambia la forma della 500 e ora non vi sono piu limiti di percezione”. “Insieme al maestro Andrea Bocelli abbiamo creato l’esperienza di ascolto perfetta per esaltare la silenziosità di un’auto – ha poi aggiunto -. E grazie alla tecnologia di Jbl, impreziosita dall’eccellente sistema delle Virtual Venues, assicuriamo ai nostri clienti un’esperienza di ascolto immersiva e perfettamente su misura. Questo rivoluzionario impianto premium, dunque, completa un’autentica icona italiana, creata orgogliosamente in Italia per il mondo, capace di regalare a tutti il più autentico spirito italiano”. Ospite speciale il cantante Matteo Bocelli, che si è esibito nella sua nuova canzone “Tempo”, colonna sonora della campagna di comunicazione della Nuova 500 “La Prima by Bocelli”. Presente anche il padre Andrea Bocelli, con la famiglia, con il quale si è esibito in un duetto cantando “Fall on me”. “Quando si ascolta la musica quello che conta è che sia gradevole. Ho avuto la fortuna di debuttare nel teatro della mia città, il teatro Verdi. Io nella macchina sento il suono che sento in questa stanza”, ha dichiarato Andrea Bocelli. L’evento internazionale ha coinvolto circa 150 giornalisti provenienti da tutta Europa, cui ne se somo aggiunti molti altri in collegamento streaming. (ITALPRESS).

Photo credits Stellantis