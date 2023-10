TORINO (ITALPRESS) – Scegliere di mettersi al volante della Nuova 500 è sempre una scelta responsabile e sostenibile ed oggi ancora più conveniente grazie alla nuova offerta commerciale proposta da FIAT. Con il supporto della captive Stellantis Financial Services, Infatti, guidare la Nuova 500 non è mai stato così semplice e accessibile. L’iniziativa, attiva fino al 31 ottobre, è valida su Nuova 500 equipaggiata con batteria da 42 kWh, che garantisce un’autonomia – fino a 320 km nel ciclo WLTP e fino a 460 km nel ciclo urbano – accessibile con anticipo zero e interessi zero e il pagamento di un canone mensile di 199* euro per la durata di 36 mesi, dopo i quali è possibile restituirla o sostituirla con un’altra Fiat. Al prezzo accessibile si aggiungono costi di gestione ridotti rispetto ai veicoli termici e l’accesso garantito alle aree ZTL. Grazie alla formula flessibile, inoltre, dopo 3 anni i clienti possono decidere se restituire il veicolo elettrico (senza penali), riscattarlo oppure sostituirlo con un’altra FIAT.

Con questa nuova formula, Fiat supera le possibili barriere che ostacolano una maggiore diffusione dell’elettrico, consentendo ai propri clienti di muoversi in modo più sostenibile e responsabile a bordo dell’icona di casa, simbolo della Dolce Vita italiana nel mondo. “Da sempre FIAT è al fianco dei propri clienti garantendo soluzioni accessibili e adatte a tutti. FIAT vuole supportare e guidare la transizione energetica verso una mobilità urbana più green, all’insegna dei suoi valori di accessibilità, sostenibilità e semplicità. E questa nuova offerta è un concreto ed ulteriore passo in questa direzione” ha commentato Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth Italia. Inoltre, grazie all’innovativo servizio di ricarica rapida urbana offerto da E-GAP, partner di Fiat, i clienti di Nuova 500 potranno beneficiare di un servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand utilizzando energia rinnovabile al 100%. Basterà prenotare il servizio gratuito tramite l’app E-GAP che consente di ricaricare on-demand e in sicurezza il proprio veicolo, ovunque sia parcheggiato. Il servizio è disponibile per i clienti di Fiat Nuova 500 in 4 Paesi europei e 13 città.

Disegnata e prodotta in Italia, Nuova 500 ha una sorprendente facilità di utilizzo, un’autonomia fino a 320 Km nel ciclo WLTP (fino a 460 km nel solo ciclo urbano) con batterie Lithium-Ion con capacità di 42kWh. Dotata di serie di Fast charger da 85 kW che permette di ricaricare l’80% della batteria in solo 35 minuti. Fiat conferma ancora una volta la propria volontà di accelerare verso una mobilità urbana elettrica , e per tutti, con iniziative concrete e servizi che semplificano la vita nel quotidiano dei nostri Clienti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).