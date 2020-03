Complessivamente 80.539 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono invece 62.013 le persone positive, con un incremento di 4492 casi rispetto a ieri. Lo ha reso noto la Protezione Civile.

Sono 10.361 le persone guarite, con un aumento di 999 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 8165, 662 in più, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I dati segnano una fiammata dei contagi dopo quattro giorni di calo. In lieve flessione rispetto a ieri la crescita dei decessi.

Una forte crescita dei positivi si registra in Lombardia.

“Quelli di oggi purtroppo sono dati che segnano una crescita, anche significativa”, ha detto, l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, che ha poi spiegato come i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 34.889, 2.443 più di ieri, quando erano 1.643; i ricoveri in ospedale sono 10.681, 655 piu’ di ieri, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1.263, 27 piu’ di ieri. I decessi sono arrivati a quota 4.861, 387 più di ieri.

“Cresce anche in modo altrettanto significativa il numero dei guariti, siamo a 7.839, con una crescita di 1.501. Ieri la crescita era di 890”, ha concluso Gallera.