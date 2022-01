L’AQUILA (ITALPRESS) – “Uno straordinario salto di qualità per garantire una capacità di intervento tempestiva ed efficace, in grado di coordinare al meglio le operazioni di soccorso, dopo quasi un decennio di ritardi. Un doveroso ringraziamento va alla regione Emilia Romagna per la gara di generosità verso l’Aquila e l’Abruzzo e alla Banca d’Italia per i finanziamenti che ci consentono di realizzare l’opera. Avremo maggiore sicurezza per i cittadini con un presidio sanitario efficiente che avrà spazi molto ampi e razionali e tecnologie all’avanguardia”.

Così il Presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio oggi, nella sala Ipogea dell’Emiciclo, alla conferenza stampa sulla realizzazione della centrale operativa del 118 che prevede hangar ed elipiazzola per potenziare le attività di elisoccorso dell’Ospedale San Salvatore.

Sono intervenuti, oltre al presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Ferdinando Romano. Presenti anche il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’assessore al Bilancio, Guido Liris e il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo.

Il progetto, sviluppato a partire dal preliminare emesso nell’anno 2015, prevede il completamento della nuova elipiazzola di cui risulta già realizzata la base di fondazione, la realizzazione del nuovo hangar di ricovero dell’aviomezzo in corrispondenza dell’attuale elipiazzola che verrà dismessa, la realizzazione della nuova Centrale Operativa per il 118 e un nuovo parcheggio sia per gli operatori del 118 che per gli utenti esterni dell’ospedale. E’ stata quindi, disposta una riprogrammazione degli interventi per adeguarli alla somma effettivamente disponibile pari a 4.084.000,00 di cui 2.100.000,00 provenienti dalla donazione della Regione Emilia Romagna e 1.984.000,00 dalle economie della Regione Abruzzo, derivanti da intervento Covid-Hospital Pescara con fondi della Banca d’Italia. L’opera sorgerà su spazi non costruiti adiacenti l’ospedale, su due piani totalmente e funzionalmente indipendenti. L’edificio è totalmente e funzionalmente indipendente e si sviluppa su una superficie complessiva lorda di 950 mq. Ciascun piano ha una superficie lorda di 475 mq. Gli accessi dall’esterno sono due, uno al piano terra sul lato nord dall’area di parcheggio, accessibile da via Morgagni, l’altro al piano primo sul lato sud dall’area prossima alla piazzola per l’elisoccorso.

Anche l’assessore alla sanità Nicoletta Verì oggi, nel corso dell’incontro, ha sottolineato l’importanza strategica della nuova opera. “E’ un giorno importante – ha commentato l’assessore – il presidio servirà non solo il fabbisogno dell’utenza del comune dell’Aquila ma l’intero territorio. Come giunta regionale e dipartimento sanità stiamo lavorando molto sulla riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza e sulla rimodulazione della rete ospedaliera e territoriale per ulteriori postazioni come il 116 117, per servire sempre più i cittadini e garantire una sanità cosiddetta di prossimità. Abbiamo assunto migliaia di figure professionali per risolvere in modo determinante il problema della carenza di personale nel sistema regionale sanitario e l’obiettivo nel 2022 sarà quello di ridurre anche il ricorso al precariato”.

