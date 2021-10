MILANO (ITALPRESS) – “Lo sport ci ispira. La passione ci unisce”: è questo il claim della nuova campagna pubblicitaria di Suzuki “Lo sport italiano guida Suzuki Hybrid”, che da qualche giorno vede andare in onda un nuovo spot televisivo e che nelle prossime settimane coinvolgerà anche la stampa, le radio, i canali digital e i social network. Alla base della nuova campagna ci sono le consolidate e durature partnership con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg), la Federazione Ciclistica Italiana (Fci), la Federazione Italiana Rugby (Fir), il Torino, oltre che Aci Sport. In un 2021 così intenso dal punto di vista sportivo in termini di vittorie e soprattutto emozioni, Suzuki ha voluto ringraziare lo sport italiano per i momenti e le gioie che ha fatto vivere e per gli insegnamenti che quotidianamente dà.

Con questa campagna Suzuki racconta in maniera efficace e incisiva i valori unici del brand di Hamamatsu, sottolineando il suo Dna sportivo e trasmettendo l’energia e la passione che mette nel produrre autoveicoli. La stessa passione che i campioni che interpretano lo spot mettono quotidianamente nel loro lavoro.

L’avvincente filmato accosta i modelli della gamma Hybrid alle gesta dei grandi campioni di quegli sport cui il marchio giapponese è più legato, catturando l’attenzione e creando un forte pathos. Nello spot le immagini di Carolina Kostner, pluricampionessa mondiale e europea di pattinaggio di figura, degli atleti della nazionale di Rugby, di Filippo Ganna (campione del mondo 2021 a Bruges), Filippo Baroncini (campione del mondo U23 2021), di Andrea Belotti, Joan Mir (campione del mondo MotoGP 2020 su Suzuki GSX-RR) e Simone Goldoni (campione italiano rally classe R1 2021 su Swift Sport Hybrid) si alternano in maniera incalzante a quelle della gamma Suzuki Hybrid, regalando agli spettatori un susseguirsi di intense emozioni. Il video ha una colonna sonora suggestiva, che accompagna in un sapiente montaggio i vari spezzoni e la voce narrante, con il suo marcato accento giapponese. “Lo sport ci insegna a realizzare i nostri sogni, a credere che insieme siamo unici”, afferma lo speaker, aggiungendo con fermezza che “Lo sport ci insegna a sfidare i nostri limiti, a non arrenderci mai”, prima di concludere sancendo che “lo sport italiano guida Suzuki Hybrid”. Lo spot, infine, si chiude con il claim “Lo sport ci ispira. La passione ci unisce”, che si presta a diverse chiavi di lettura. Da una parte c’è un sottile richiamo al travaso di tecnologie dal mondo delle corse alla produzione di serie Suzuki, che può così ottenere il miglior equilibrio tra efficienza, performance e piacere di guida in tutti i segmenti. Dall’altra traspare come lo sport sia anche maestro di vita, per Suzuki così come per gli atleti, la molla che spinge a superare i propri limiti per migliorarsi sempre e per raggiungere nuovi traguardi, nel rispetto delle regole e degli avversari. La passione, dal canto suo, è il seme all’origine di ogni grande impresa ed è ciò che accomuna tutti i praticanti e gli amanti degli sport, divenendo una sorta di linguaggio universale in un mondo pervaso da un’energia positiva.

