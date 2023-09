MILANO (ITALPRESS) – BMW presenta la nuova R 1300 GS con un nuovo motore boxer e nuove sospensioni e un peso significativamente ridotto di 12 kg rispetto al modello precedente. Il fulcro è ancora una volta il leggendario motore boxer a due cilindri.

Il suo nuovo design è più compatto che mai grazie a un cambio posizionato sotto il motore e a una nuova disposizione degli alberi a camme. La potenza è di 145 CV a 7.750 giri/min, sviluppando una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min. Questo lo rende di gran lunga il motore boxer BMW più potente mai prodotto in serie. Al centro delle nuove sospensioni c’è il telaio principale a guscio in lamiera d’acciaio che, oltre a essere notevolmente ottimizzato in termini di spazio di montaggio, offre anche livelli di rigidità più elevati rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda il telaio posteriore, la precedente struttura tubolare in acciaio è stata sostituita da una struttura in alluminio pressofuso. La nuova guida della ruota anteriore EVO Telelever con elemento di flessione e la nuova guida della ruota posteriore EVO Paralever garantiscono una precisione di guida e una stabilità di marcia ancora maggiori. La nuova regolazione elettronica delle sospensioni dinamiche (DSA) fa ora un ulteriore passo avanti, combinando la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con una corrispondente regolazione della rigidità della molla, a seconda della modalità di guida selezionata, delle condizioni di guida e delle manovre. La regolazione automatica dell’appoggio della molla assicura la compensazione del carico. Ciò rende l’esperienza di guida ancora più entusiasmante su tutte le superfici. Esclusivamente in combinazione con il DSA come equipaggiamento opzionale da fabbrica, sono disponibili altre due opzioni per le sospensioni della nuova R 1300 GS: il nuovo controllo adattivo dell’altezza del veicolo e le sospensioni sportive. Anche nell’allestimento standard, la nuova R 1300 GS dispone ora di quattro anzichè tre modalità di guida per adattarsi alle preferenze dei singoli piloti. Le modalità di guida “Rain” e “Road” consentono di adattare le caratteristiche di guida alla maggior parte delle condizioni stradali. Con la modalità di guida “Eco” è possibile ottenere la massima autonomia con un solo pieno di carburante, mentre la modalità di guida aggiuntiva “Enduro” consente di migliorare l’esperienza di guida al di fuori dei sentieri battuti con una configurazione specifica per l’uso fuoristrada. La nuova R 1300 GS offre di serie un nuovo e piccolissimo proiettore full Led con un’icona luminosa inedita e distintiva. Il gruppo ottico è composto da due unità Led per gli anabbaglianti e gli abbaglianti e da altre quattro unità Led per la luce di marcia diurna e la luce laterale. Con l’equipaggiamento opzionale “Headlight Pro”, il fascio di luce del faro full Led di serie si trasforma in curva in base alla posizione di bancata. In questo modo, la curva è quasi completamente illuminata perchè la luce si sposta verso la direzione della moto. La moto è offerta anche nelle varianti Triple Black, GS Trophy e Option 719 Tramuntana.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bmw –

