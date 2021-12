Nucleare, Pecoraro Scanio “Governo rispetti la volontà degli italiani”

"La Germania chiuderà 3 centrali nucleari, dalla Francia continue notizie di incidenti e in Italia qualcuno cerca di riproporre una tecnologia vecchia e insicura bocciata da due referendum e dalla storia". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, in un video dinanzi al più grande impianto fotovoltaico del centro di Roma, sopra l’Aula Nervi in Vaticano. sat/gtr