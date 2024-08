TORINO (ITALPRESS) – Maltempo in Piemonte. Temporali di forte intensità si sono verificati nel pomeriggio del 14 agosto soprattutto nelle zone di Torino e di Cuneo, con pioggia, vento e grandine. Nel capoluogo piemontese un nubifragio ha causato diversi danni e sono stati segnalati anche casi di caduta di alberi e danneggiamento di tetti.

La pioggia persistente rende difficoltose le operazioni di sgombero dei detriti di una frana che si è riversata sulla strada provinciale 23 all’altezza del km 68+800, nella frazione Depot di Fenestrelle.

Il Servizio Viabilità della Città metropolitana di Torino è “subito intervenuto oggi pomeriggio per fronteggiare la frana”, fa sapere la Città metropolitana sul suo sito. “I cantonieri dei circoli di Perosa Argentina e Pinerolo – prosegue – stanno regolando il traffico con un senso unico alternato, e la ditta incaricata è subito intervenuta per rimuovere il materiale franoso con una pala e un escavatore. Tuttavia, le operazioni in corso sono rese difficoltose dalla pioggia persistente”.

Decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per i danni causati da pioggia e vento nel capoluogo piemontese. Tra le zone del Lingotto e Moncalieri squadre al lavoro per prosciugamento di aree allagate.

