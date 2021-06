ROMA (ITALPRESS) – Forte pioggia a Roma, con numerosi interventi dei vigili del fuoco in varie aree della Capitale. In zona corso Francia, ad esempio, i vigili hanno aiutato 40 bambini e 6 insegnanti bloccati all’interno dell’asilo allagato. Da Ponte Milvio passando per Prati, delle Vittorie e arrivando fino ai Castelli, diverse le strade allagate. In particolare Corso Francia, a poca distanza dallo stadio Olimpico, dove si svolgera’ La partita di apertura dei Campionati Europei in programma tra tre giorni, si e’ trasformata in un lungo fiume, con l’acqua che ha raggiunto l’altezza delle portiere delle auto parcheggiate e delle poche che si trovavano ad attraversarlo. Situazione simile a Ponte Milvio, con i tavolini dei ristoratori invasi dall’acqua. La situazione ha creato disagi sul traffico cittadino e sulle linee bus e tram.

(ITALPRESS).