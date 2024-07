ROMA (ITALPRESS) – Si aprano le danze. Parigi 2024 sarà la prima edizione della storia dei Giochi Olimpici ad includere nel programma di gare il breaking, meglio conosciuto come break dance. Ragazzi e ragazze, o meglio b-boys e b-girls di tutto il mondo, che per anni hanno praticato il ballo di origine americana

come forma d’arte o semplicemente per divertirsi con gli amici in strada, diventano atleti. E’ una piccola grande rivoluzione, un passo fortemente voluto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per aprirsi definitivamente ai cosiddetti urban sports. Le sfide, prima femminili e poi maschili, sono in programma il 9 e il 10 agosto a La Concorde Stadium e tra le donne ci sarà anche un’italiana. E’ nata a Livorno il 30 novembre 1997, il papà albergatore faceva occasionalmente il dj, fa di cognome Sandrini e il suo nome è Antilai, che secondo lo scrittore Stefano Cobello vuol dire “Figlia del Vento”. Dello stesso contesto fa parte lo skateboarding, inserito per la seconda volta consecutiva nel programma olimpico dopo il debutto di Tokyo.

Si divide in due specialità: lo street, con cui si apriranno i Giochi il 27 e il 28 luglio, e il park, fissato 6 e 7 agosto. In quest’ultimo saranno in gara due atleti Italia Team: Alessandro Mazzara, il nostro numero 1, e l’italo-americano Alex Sorgente, che quando non è sullo skate adora dilettarsi nel motocross. Più diffusa da anni nel Belpaese l’arrampicata sportiva, anch’essa al secondo appuntamento olimpico della storia. C’è lo speed, ovviamente basato sulla velocità d’esecuzione, e c’è una nuova combinata composta da boulder e lead, più basati su strategia e agilità. Ne portiamo quattro per competere a Le Bourget Sport Climbing Venue. Il campione del mondo di speed Matteo Zurloni e tre ragazze giovani e ambizione: Beatrice Colli per lo speed, Camilla Moroni e Laura Rogora per la combinata. E poi c’è il surf, che anzichè in Francia andrà in scena a Tahiti battendo il record di finale olimpica organizzata più lontano dalla città che ospita i Giochi. L’unico italiano iscritto, che non a caso conosce bene quelle onde e si definisce cittadino del mondo, è il ventiseienne romano Leonardo Fioravanti, che proverà a riscattare il nono posto di Tokyo.

Sono Giochi Olimpici in continuo cambiamento, al passo con i tempi. E’ quella la direzione. E infatti il Cio lo ha già annunciato: manca solo l’ufficialità, ma per Los Angeles 2028 sono state proposte cinque nuove discipline. Si tratta di squash e flag football, che esordirebbero nell’evento a cinque cerchi, e del ritorno nel programma olimpico di baseball/softball, cricket e lacrosse. Perchè lo sport è sport. In tutte le sue forme.

