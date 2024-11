TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Nella seconda giornata di Coppa del Mondo di fioretto a Tunisi, sono nove gli azzurri del ct Stefano Cerioni ad aver centrato la qualificazione per il tabellone principale di domani. Già ammessi, grazie alla posizione nel ranking, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi ed Edoardo Luperi. Grazie ad un’ottima fase a gironi hanno raggiunto la giornata clou anche Damiano Di Veroli e Davide Filippi con un percorso netto così come Tommaso Martini, Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi in virtù di cinque vittorie ed una sconfitta. Si è fermata, invece, la corsa di Alessio Di Tommaso, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli nel match decisivo della giornata. Domani la terza giornata della Coppa del Mondo di fioretto a Tunisi con 19 azzurri in pedana: 10 nella competizione femminile (Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Francesca Palumbo, Anna Cristino, Erica Cipressa, Camilla Mancini, Aurora Grandis e Martina Sinigalia) e i 9 della gara maschile che oggi si sono garantiti il posto tra i 64 che domani si contenderanno la prima gara internazionale della stagione.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

