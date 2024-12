NOVARA (ITALPRESS) – Avevano dato vita a una fiorente attività di spaccio di droga nel fabbricato abbandonato dell’ex Olcese, alle spalle della stazione ferroviaria di Novara. Per questo tre pakistani sono stati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare emessa dalla Questura: due sono stati arrestati, per il terzo è stato disposto il divieto di dimora nella provincia novarese. Nel mese di agosto era iniziata un’attività d’indagine che ha permesso di verificare come, dalla prima mattina fino a tarda sera, molti tossicodipendenti provenienti anche dalla Lombardia raggiungessero l’Olcese e, dopo una breve trattativa con i pakistani attraverso un varco ricavato nella recinzione dello stabile, acquistassero stupefacenti. Ciascuno degli indagati aveva il proprio ruolo, due persone erano dedite allo spaccio, la terza sostava in strada con funzioni di “vedetta” per avvisare i complici dell’arrivo eventuale delle forze dell’ordine. L’attività illecita era molto proficua, le cessioni quotidiane di droga erano oltre cinquanta, per un ricavo di circa 600 euro al giorno.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Polizia Novara